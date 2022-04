Volleyball-WM nun in Polen und Slowenien - Ukraine dabei

Lausanne - Polen und Slowenien werden in diesem Sommer die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer ausrichten.

Diese beiden Länder und möglicherweise weitere Co-Ausrichter übernehmen die Gastgeberrolle von Russland, dem die WM wegen der Invasion in die Ukraine Anfang März entzogen worden war. Das teilte der Weltverband FIVB ohne Angabe eines Termins mit. Das Turnier war vom 26. August bis 11. September geplant.

Die Nationalmannschaft der Ukraine rückt für das suspendierte Russland ins WM-Teilnehmerfeld, da sie laut FIVB den nächstbesten Platz in der Weltrangliste einnimmt. Als Ausdruck europäischer Solidarität könnten neben Polen und Slowenien weitere Nationen als Co-Ausrichter benannt werden, dies werde zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Die FIVB hatte Russland auch bereits als Etappenort der Nationenliga gestrichen. Ursprünglich waren bei den Frauen ab Ende Juni in Ufa und bei den Männern ab Anfang Juli in Kemerewo Partien in Russland vorgesehen. Die Ersatzausrichter sollen in Kürze benannt werden.