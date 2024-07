Mit einem leichten Springen beginnt der CHIO in Aachen. Die meisten Stars halten sich noch zurück.

Aachen - Richard Vogel hat den ersten Sieg beim größten Reitturnier der Welt nur knapp verpasst. Die 27 Jahre alte Springreiter aus Marburg blieb am Dienstag beim CHIO in Aachen im Eröffnungsspringen fehlerfrei, ritt mit Cydello aber etwas zu langsam für Platz eins. Der Sieg ging an den Franzosen François Xavier Boudant, der Vogel im Sattel von Egoki auf Platz zwei verwies.

Die meisten Topreiter ließen es in dem Springen vor der abendlichen Eröffnungsfeier noch locker angehen und ritten nicht auf Sieg. „Das war für mich ein Trainingsspringen unter Wettkampfbedingungen“, sagte Marcus Ehning, im Vorjahr Sieger im Großen Preis von Aachen. Der 50 Jahre alte Profi aus Borken kam mit Revere nach einem fehlerfreien, aber sehr ruhigen Ritt auf Rang 20.

„Morgen steht ja schon das erste schwere Springen auf dem Programm“, sagte Ehning. Erster sportlicher Höhepunkt des CHIO ist am Mittwoch der Preis von Europa (18.45 Uhr), das zweitwichtigste Einzelspringen beim größten Reitturnier der Welt. Vor 40.000 Zuschauern wird eine Springprüfung mit zwei Umläufen absolviert.

Ersatzreiterin für die Ersatzreiterin

Eine erneute Änderung gab es bei der Nationalmannschaft, die am Donnerstag reitet. Jörne Sprehe (41) kann nicht starten, denn die als Ersatz nominierte Springreiterin aus Fürth muss verzichten, weil ihr Pferd Hot Easy nach Angaben des Reit-Verbandes FN an einem Hufgeschwür laboriert. Als Ersatz für Sprehe benannte Bundestrainer Otto Becker nun Kendra Claricia Brinkop. Die in Belgien lebende Reiterin sattelt Tabasco.

Sprehe war vor zwei Tagen als Ersatz für Hans-Dieter Dreher nominiert worden. Der Reiter aus Eimeldingen musste absagen, da sein Pferd Elysium nach FN-Angaben einen Infekt hat. Zum Gastgeber-Quartett gehören neben Brinkop nach derzeitigem Stand Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai, André Thieme (Plau) mit Chakaria und Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge.