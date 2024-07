Am ersten Tag des Turniers in Aachen gewinnen die Gäste. Beim Auftakt des zweiten Tages reitet ein Deutscher auf Platz eins.

Richard Vogel sorgt nach Platz zwei am Vortag für den ersten CHIO-Heimsieg.

Aachen - Richard Vogel hat für den ersten Heimsieg beim CHIO in Aachen gesorgt. Der 27 Jahre alte Springreiter aus Marburg gewann am zweiten Tag des größten Reitturniers der Welt in einem Zeitspringen im Sattel von Phenyo.

Vogel war mit seinem Hengst schneller als der Ire Denis Lynch mit Cornets Iberio. Für das zweitbeste deutsche Ergebnis sorgte Mario Stevens aus Molbergen, der mit Botakara auf Platz vier ritt.

Vogel ist der bisher erfolgreichste deutsche Reiter beim CHIO. Er hatte am Dienstag im Eröffnungsspringen knapp den Sieg verpasst und mit Cydello den zweiten Platz hinter dem Franzosen François Xavier Boudant mit Egoki belegt. Mit dem Pferd United Touch ist Vogel bereits für die Olympischen Spiele in Paris nominiert.