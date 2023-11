Kopenhagen (dpa) – - Faze Clan und Team Vitality haben sich die Halbfinalteilnahme beim Counter-Strike-2-Turnier Blast Premier Fall Final gesichert. Die beiden Teams kamen mit je 2:0 Siegen als jeweils Erstplatzierte durch ihre Gruppen.

In der ersten Begegnung in Gruppe B spielte Vitality gegen Heroic ohne viele Punkte abzugeben und gewann mit 2:0 (13:6; 13:9). In der darauffolgenden Partie gegen Complexity Gaming sah es anfangs ebenfalls nach einem schnellen Sieg aus, da das Team mit der Biene im Logo den Gegner auf der Karte Anubis mit 13:2 dominierte.

Auf der zweiten Karte Nuke hingegen wechselte das Momentum zu Complexity, das in Überlänge den Ausgleich holte. Mit gleichen Chancen ging es auf der dritten Karte Inferno um den letzten Platz für den direkten Einzug ins Halbfinale. Diese Möglichkeit ließ sich Vitality jedoch nicht nehmen und gewann mit 13:7.

Für das Viertelfinale qualifizierten sich neben Complexity auch Natus Vincere, Heroic und Cloud9. Die Teams Ninjas in Pyjamas und Astralis, die in ihrer jeweiligen Gruppe kein Match gewannen, schieden frühzeitig aus dem Turnier aus.