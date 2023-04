Vitality und BDS als erste Teams in den Playoffs der LoL LEC

Für den Deutschen Upset (Mitte) lief die Gruppenphase mit Vitality in der LoL-Liga LEC makellos.

Berlin - Team Vitality und Team BDS haben sich die ersten beiden Plätze in den Playoffs der League-of-Legends-Liga LEC gesichert. Für Gegner Astralis und Koi waren die Duelle aussichtslos.

„Besonders das zweite Spiel war sehr einseitig“, sagte der Deutsche Norman „Kaiser“ Kaiser von Vitality im Interview nach dem Spiel. „Wir hatten eine ziemlich harte Winter-Saison. Aber jetzt klicken wir einfach zusammen und spielen viel besser.“

Auf dem Papier war Astralis eigentlich höher gesetzt als Vitality, doch das französische Team setzte seine starke Form ungeachtet dessen fort. Die erste Partie machte Astralis seinem Gegner noch über weite Strecken schwer, in Spiel zwei zeigte Vitality dann aber seine Klasse und marschierte mit dem schnellsten Spiel der Gruppenphase ungeschlagen in die Playoffs.

Nach dem überzeugenden Sieg gegen G2 Esports blieb Koi gegen Titel-Favorit BDS über die gesamte Best-of-Three-Serie chancenlos. Mit zwei dominanten Siegen setzt BDS seinen Weg Richtung LEC Finale und eines potenziellen MSI-Platzes fort. Ähnlich wie Vitality blieb das Team in der Gruppenphase ohne Niederlage und steht zum ersten Mal in der Geschichte der Organisation in den Playoffs der LEC.