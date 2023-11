St. Paul - Die Minnesota Wild haben sich nach 14 Niederlagen in den ersten 19 Saisonspielen der NHL von Trainer Dean Evason getrennt. Auch Co-Trainer Bob Woods muss gehen, gab Manager Bill Guerin bekannt. Die Wild haben zuletzt sieben Partien in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga verloren. Evason war in seiner vierten Saison bei den Wild, er hatte das Amt im Februar 2020 als Nachfolger von Bruce Boudreau übernommen.