Die Tour de France lässt sich trotz aller Strapazen auch genießen - das beweist Klassikerspezialist Benoit Cosnefroy, der während der schweren Berg-Etappe am Samstag mit seinen Fans Party macht.

Benoit Cosnefroy (vorne) aus Frankreich vom Team AG2R Citroen und Michal Kwiatkowski aus Polen vom Team Ineos Grenadiers in Aktion.

Morzine - Die Tour de France ist eine Tortur, die man offenbar auch zur Party machen kann. Das dachte sich offenbar Benoit Cosnefroy auf der 14. Etappe am Samstag, als er am Fuße des enorm schwierigen Anstiegs zum Col de Joux Plane von seinem Fanclub empfangen wurde. Auf Twitter wurde am Samstagabend ein Video der wohl unglaublichsten Party der diesjährigen Tour verbreitet.

Als Cosnefroy seinen singenden Fanclub erblickt, steigt er vom Rad und genehmigt sich dem Anschein nach erst einmal einen Schluck Bier neben einer bengalischen Fackel. Dann umarmte der Franzose ein paar Fans und hob sein Rad in die Höhe, ehe er mit seinen Anhängern ausgelassen singend über den Asphalt hüpfte.

Der Fanclub namens FCC unterstützt sowohl Cosnefroy als seinen AG2R-Teamkollegen Aurélien Paret-Peintre, der in Annemasse, dem Startort der 14. Etappe, geboren wurde. „Wir sind hier mit dem FCC und ein paar Freunden. Wir haben alle eingeladen, einen Shot an der Bar zu trinken, etwas zu essen und eine gute Zeit zu haben“, sagte Cosnefroys Ehefrau Margaux bei France 2. Paret-Peintres Freundin Clara verwies zudem stolz darauf, dass man die ganze Nacht lang die Straße bemalt habe.

Cosnefroy setzte die Etappe nach der Party-Pause fort. Der 27-Jährige erreichte das Ziel in einer Gruppe mit Paret-Peintre 37:29 Minuten hinter dem spanischen Tagessieger Carlos Rodriguez. In der Gesamtwertung hat der Klassikerspezialist auf Rang 102 bereits über drei Stunden Rückstand auf Spitzenreiter Jonas Vingegaard.