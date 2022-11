Vettel über Comeback: „Man kann ja nichts ausschließen“

São Paulo - Sebastian Vettel hält noch vor seinem angekündigten Abschied aus der Formel 1 eine Rückkehr zu einem späteren Zeitpunkt für möglich.

„Ich glaube, in dem Moment, wo man zurücktritt, tritt man zurück. Aber man kann ja nichts ausschließen“, sagte der 35-Jährige im Interview dem TV-Sender RTL. An diesem Sonntag (19.00 Uhr) bestreitet der Heppenheimer beim Großen Preis von Brasilien in São Paulo im Aston Martin sein vorletztes WM-Rennen. Zum Saisonabschluss steht noch der Große Preis von Abu Dhabi am 20. November auf dem Programm.

Ob Vettel wie sein großes Vorbild Michael Schumacher nach seinem Rücktritt noch einmal in die Formel 1 zurückkehren wird, ließ der viermalige Weltmeister offen. „Ich glaube, jeder ist anders. Jeder hat ja ein anderes Leben und geht seinen eigenen Weg. Vielleicht gibt es hier und da gewisse Parallelen, aber ich glaube, ich kann die Frage in dem Sinne nicht beantworten. Heute kann ich sie beantworten mit 'Nein', aber vielleicht denke ich nächstes Jahr oder in zwei Jahren ganz anders darüber nach. Das wird die Zeit zeigen“, erklärte der Rennfahrer.

Rekordweltmeister Schumacher war Ende 2006 bei Ferrari zurückgetreten. 2010 hatte er sein Comeback bei Mercedes gegeben, ehe er dann 2012 in Brasilien sein letztes Formel-1-Rennen bestritten hatte.

Zuletzt hatte Vettel im „Spiegel“ angekündigt, zum Motorsport auf Distanz gehen zu wollen. „Ich habe die Erwartung an mich selbst, auch ohne Formel 1 klarzukommen - als würde ich einen Entzug machen“, hatte er erklärt.