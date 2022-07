Vettel scheidet in Formel-1-Qualifikation in Ungarn früh aus

Sebastian Vettel beim letzten Training in Budapest.

Budapest - Der frühere Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel ist bereits in der ersten Runde der Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn ausgeschieden.

In seinem Aston Martin hatte der 35-Jährige, der seine Karriere nach der Saison beendet, als 18. in Budapest keine Chance auf den zweiten Abschnitt der Zeitenjagd. Am Samstag hatte Vettel auf dem Hungaroring eine knappe Sekunde Rückstand auf die Spitze.

Kurz zuvor hatte sich Vettel im letzten Training einen Fahrfehler geleistet und war von der Strecke ins Kiesbett gerutscht. Er berührte dabei leicht die Reifenstapel. „Fuck! Sorry!“, funkte der Hesse an sein Team. Sein Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Die Mechaniker schafften es gerade noch rechtzeitig, das Auto für die Qualifikation wieder fahrtüchtig zu machen.