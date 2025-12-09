Die 29-Jährige ist eine der besten Skijägerinnen der Welt - und wegen Betruges verurteilt. Nach einer kurzen Sperre ist sie nun wieder im Biathlon-Zirkus dabei.

Berlin - Die wegen Betruges verurteilte französische Biathletin Julia Simon kehrt nach ihrer Sperre in den Weltcup zurück. Der französische Skiverband nominierte die zehnmalige Weltmeisterin für die Rennen ab Freitag im österreichischen Hochfilzen. Die 29-Jährige bestreitet damit ab Freitag, wo der zweite Weltcup mit dem Sprint (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) beginnt, ihre ersten Rennen des Olympia-Winters.

Die Gesamtweltcupsiegerin der Saison 2022/2023 hatte mit der brisanten Kreditkartenaffäre für Aufruhr gesorgt. Simon hatte gestanden, mit gestohlenen Kreditkartendaten ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (29) sowie einer Team-Physiotherapeutin im Internet Waren im Wert von rund 2.500 Euro eingekauft zu haben. Daraufhin war sie am 24. Oktober zu einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt worden.

Verband sperrt Simon nur kurz

Der französische Skiverband belegte Simon mit einem sechsmonatigen Wettkampf- und Trainingsverbot - allerdings wurden fünf Monate davon auf Bewährung ausgesprochen. Die Sperre galt ab 7. November, sodass sie lediglich den Auftakt in Östersund verpasste. Der Verband sprach von einer „sehr strengen“ Entscheidung, aber auch bei der Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro waren 15.000 auf Bewährung ausgesetzt.

Unmittelbar vor dem Beginn der Olympia-Saison hatte das gut informierte Magazin „Ski Chrono“ von einer „angespannten Atmosphäre“ innerhalb des französischen Frauen-Teams gesprochen. Dass Simon wieder normal integriert werden kann, scheint schwer vorstellbar. Allerdings weiß Frankreichs Verband auch um die sportlichen Qualitäten der Schnell-Schützin, die bei den Winterspielen wieder möglichst viele Medaillen gewinnen soll.

Viermal Gold holte Simon bei der WM im Frühjahr in der Schweiz und wurde zur erfolgreichsten Athletin. Nach Olympia-Silber mit der Mixed-Staffel 2022 in Peking ist der erste Olympiasieg nun ihr großes Ziel.