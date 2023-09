Kommt in Singapur noch nicht in Fahrt: Max Verstappen.

Singapur - Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen hat auch im letzten Freien Training vor der Qualifikation zum Nachtrennen in Singapur mit seinem Red Bull Probleme gehabt.

Der 25 Jahre alte Seriensieger und zweimalige Weltmeister kam in der einstündigen Übungseinheit nicht über den vierten Platz hinaus. „Inakzeptabel“, schimpfte Verstappen zwischenzeitig über Probleme beim Schalten.

Die schnellste Runde drehte der Spanier Carlos Sainz im Ferrari. Damit gingen die Trainings-Bestzeiten allesamt an die Scuderia, am Vortag war auch Charles Leclerc aus Monaco in einer Einheit vorn gewesen. Zweiter wurde der Brite George Russell im Mercedes mit nur 69 Tausendstelsekunden Rückstand auf Sainz. Lando Norris schaffte es im McLaren auf Platz drei vor Verstappen und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes. Nico Hülkenberg belegte im Haas Position neun.

Verstappen kann an diesem Sonntag (14.00 Uhr MESZ/Sky) einen weiteren Schritt zum dritten WM-Titel machen. Je nach Rennausgang beim Großen Preis von Singapur kann er bereits eine Woche später im japanischen Suzuka rechnerisch den erneuten Triumph perfekt machen. Er hat im Klassement 145 Punkte mehr als Teamkollege Sergio Pérez auf Platz zwei.