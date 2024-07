Typisches Spa-Wetter. Es regnet in den Ardennen. Den Durchblick im Formel-1-Abschlusstraining behält Max Verstappen.

Formel 1 in Belgien

Spa-Francorchamps - Im Regen von Spa-Francorchamps ist Weltmeister Max Verstappen im Abschlusstraining zur Bestzeit gerast. Der Red-Bull-Pilot drehte auf dem rutschigen 7,004 Kilometer langen Kurs in den Ardennen in 2:01,565 Minuten die schnellste Runde. Bei schwierigen Bedingungen und nur wenigen absolvierten Runden wurde Oscar Piastri im McLaren Zweiter. Vor der Qualifikation am Samstag (16.00 Uhr/RTL und Sky) schloss Alpine-Fahrer Pierre Galsy die wenig aussagekräftige einstündige Einheit als Dritter ab. Haas-Routinier Nico Hülkenberg wurde Zwölfter.

Schon nach zwölf Minuten wurde die Einheit auf dem rutschigen Asphalt allerdings vorübergehend unterbrochen, nachdem Lance Stroll im Aston Martin in die Streckenbegrenzung gekracht war und sich vorne die Radaufhängung demoliert hatte. Der Kanadier konnte aber selbstständig aus seinem Wagen aussteigen.

Im WM-Klassement führt Verstappen mit 76 Punkten Vorsprung auf McLaren-Mann Lando Norris, der im dritten Training Vierter wurde. Der Spitzenreiter aus den Niederlanden hat aber in den letzten drei Grand Prix keinen Sieg holen können.