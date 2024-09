Zuletzt kämpfte Max Verstappens Red-Bull-Team in der Formel 1 mit einer Formschwäche. Im ersten Training in Aserbaidschan zeigt sich der Champion aber wieder verbessert.

Baku - Im turbulenten Auftakttraining der Formel 1 in Baku ist Weltmeister Max Verstappen die schnellste Runde gefahren. Die erste Übungseinheit auf dem Stadtkurs in Aserbaidschan musste gleich dreimal wegen Unfällen und Trümmerteilen auf der Strecke unterbrochen werden. Auf Platz zwei beendete Mercedes-Star Lewis Hamilton das Training. Dritter wurde Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez vor McLaren-Fahrer Lando Norris.

Schon wenige Minuten nach dem Start der Übungsrunden stellte die Rennleitung die Ampeln wieder auf Rot, weil Autoteile auf der Piste lagen. Kurz darauf krachte Charles Leclerc mit seinem Ferrari in die Streckenbegrenzung und konnte nicht mehr weiterfahren. Die dritte Zwangspause folgte, als Williams-Jüngling Franco Colapinto die Kontrolle über sein Auto verlor und den nächsten Unfall baute.

Vor dem Grand Prix am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) führt der Niederländer Verstappen die WM mit 62 Punkten Vorsprung auf den Briten Norris an. Zuletzt aber steckte das Red-Bull-Team in einer Formkrise. In der Konstrukteurswertung könnte McLaren in Aserbaidschan bereits die Führung übernehmen. Acht Punkte liegt das britische Traditionsteam hinter Titelverteidiger Red Bull.