Verstappen rast zur Pole Position in Australien

Am dritten Grand-Prix-Wochenende des Formel-1-Jahres sichert sich Max Verstappen zum dritten Mal Startplatz eins.

Melbourne - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position für den Grand Prix von Australien gesichert. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden verwies in Melbourne mit einer Hammerrunde Ferrari-Pilot Carlos Sainz auf den zweiten Platz.

Verstappen sicherte sich damit auch die dritte Pole Position in dieser Saison, es war die 35. in seiner Karriere. Dritter in der Qualifikation wurde Sergio Perez im zweiten Red Bull. Sainz hatte sich erst vor zwei Wochen einer Blinddarm-Operation unterziehen müssen.

Verstappen hatte nach dem ersten Trainingstag den Motor an seinem Dienstwagen tauschen müssen. Der Niederländer war zuvor immer wieder heftig über die Randsteine gefahren.

Rückschlag für Hamilton

Eine Enttäuschung in der Qualifikation erlebte Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Der Mercedes-Fahrer, der ab dem kommenden Jahr für Ferrari fährt, verpasste als Elfter die letzte K.o.-Runde.

Der einzige deutsche Stammpilot im Feld, Haas-Pilot Nico Hülkenberg, schied erstmals in dieser Saison schon in der ersten Runde aus. Der Rheinländer kam nicht über Platz 16 hinaus.

Verstappen hat schon die ersten beiden Rennen dieses Jahres gewonnen. Der 26-Jährige peilt am Sonntag (5.00 Uhr MEZ/Sky) seinen saisonübergreifend zehnten Sieg nacheinander an.