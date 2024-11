Las Vegas - Die Probleme von Red Bull und Titelverteidiger Max Verstappen versprechen im WM-Kampf der Formel 1 doch noch etwas Spannung über das Rennen in Las Vegas hinaus. Am Ende des ersten Trainingstages hatte der Niederländer mehr als zwei Sekunden Rückstand auf die Spitze und Lewis Hamilton, der im Mercedes in beiden Einheiten die beste Zeit ablieferte. Während die Red Bulls auf der staubigen und dreckigen Stadtstrecke bis zum Schluss nicht in Fahrt kamen, beendete WM-Verfolger Lando Norris die beiden freien Trainings jeweils in den Top Drei.

„Mit wenig Sprit war es gut, mit vollem Tank war es schwierig“, kommentierte Norris die Eindrücke aus der kalten Wüstennacht im US-Bundesstaat Nevada. „Wir haben gut Zeit, um daran zu arbeiten.“ Auf Hamilton, der für die 6,201 Kilometer 1:33,825 Minuten brauchte, fehlten ihm am Ende 0,011 Sekunden.

Verstappen nur auf Platz 17

Verstappen war im ersten freien Training noch die fünftbeste Zeit gelungen, in der späteren Einheit kam er dann aber nicht über Rang 17 hinaus. Auf die Spitze fehlten dem Red-Bull-Fahrer 2,009 Sekunden.

Das Rennen am Samstagabend beginnt ebenfalls um 22.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr Sonntag MEZ/Sky und RTL) und damit bei ähnlich kalten Temperaturen wie das zweite Training. Der Asphalt hatte am Ende noch 12,6 Grad. Verstappen-Teamkollege Sergio Perez belegte nur Rang 19 und war noch mal 0,221 Sekunden langsamer.

Norris hat noch theoretische Chancen auf den WM-Titel

McLaren-Pilot Norris hat noch theoretische Chancen auf seinen ersten WM-Titel, muss dafür aber Spitzenreiter Verstappen im Nachtrennen über den berühmten Strip am besten deutlich schlagen. In der WM-Wertung hat Verstappen als führender Pilot 62 Punkte Vorsprung auf Norris. Gewinnt der Titelverteidiger das drittletzte Rennen der Saison, ist ihm der vierte WM-Titel seiner Karriere nicht mehr zu nehmen. Dem 27-Jährigen reichen aber auch zahlreiche andere Szenarien zum Titelgewinn.

Nico Hülkenberg kam im Haas im zweiten Training auf Rang neun, sein Teamkollege Kevin Magnussen belegte Rang sieben. Haas kämpft in der Konstrukteurs-WM um entscheidende Punkte. An der Spitze dieser Wertung liegt McLaren.

Die Strecke in Las Vegas führt an vielen berühmten Casinos vorbei. John Locher/AP/dpa