Spa-Francorchamps - WM-Spitzenreiter Max Verstappen startet das Formel-1-Sprintrennen in Spa-Francorchamps von Platz eins.

Der Red-Bull-Pilot war in der Qualifikation für das verkürzte Rennformat ganz knapp schneller als der Australier Oscar Piastri im McLaren. Dritter wurde Carlos Sainz vor seinem Ferrari-Kollegen Charles Leclerc.

Wegen Regens war die Startplatz-Jagd um 35 Minuten verschoben worden, auf zunächst noch nasser Strecke war dann das ganze Geschick der Piloten gefragt. Schon am Freitag hatte Verstappen in der Qualifikation für das Hauptrennen die mit Abstand schnellste Runde gedreht. Beim Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) muss der Doppel-Weltmeister aber wegen es unerlaubten Getriebewechsels fünf Plätze weiter hinten starten.

Unfall von Lance Stroll

In der Gesamtwertung hat Verstappen nach zuletzt sieben Siegen in Serie schon 110 Punkte Vorsprung auf Teamkollege Sergio Pérez. Beim Sprint am Samstag (17.05 Uhr/Sky) werden acht zusätzliche WM-Zähler für den Sieger vergeben. Die ersten Acht bekommen Punkte.

Für Nico Hülkenberg war die Jagd auf die besten Startplätze wie schon am Freitag schnell vorbei. Erneut konnte der Rheinländer keine Zeit setzen. Am Freitag hatte den 35-Jährigen ein hydraulischer Defekt an seinem Haas-Rennwagen in der Qualifikation für das Hauptrennen gestoppt. Diesmal schickte ihn das Team nach einen verpatzten Reifenwechsel zu spät zurück auf die Strecke, sodass er keine schnelle Runde mehr fahren konnte und wieder Letzter wurde. „Unser Fehler“, funkte sein Renningenieur an Hülkenberg.

Der zweite Abschnitt musste kurz vor Schluss nach einem Unfall von Lance Stroll abgebrochen werden. Der Kanadier wagte sich mit Trockenreifen auf die noch feuchte Piste und rutschte heftig in die Streckenbegrenzung. Stroll blieb aber augenscheinlich unverletzt.