Las Vegas - Das Comeback von Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor muss wegen einer Verletzung verschoben werden.

Der Ire sollte nach drei Jahren Abstinenz eigentlich am 29. Juni in Las Vegas in den Ring steigen. Nun teilte der Organisator UFC mit, dass der 35-Jährige verletzt passen muss. Weder ein neues Kampf-Datum noch die Art der Verletzung wurden mitgeteilt.