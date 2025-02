Indian Wells - Die siebenmalige Grand-Slam-Turniersiegerin Venus Williams kehrt auf die Tennis-Tour zurück. Die 44 Jahre alte US-Amerikanerin erhält für das Masters-1000-Turnier in Indian Wells im März eine Wildcard, wie der Veranstalter verlauten ließ.

Die Schwester des bereits zurückgetretenen Tennisstars Serena Williams hatte zuletzt vor knapp einem Jahr Tennisturniere bestritten. Sowohl in Indian Wells als auch beim anschließenden beim Masters-Turnier in Miami war Venus Williams bereits in der ersten Runde ausgeschieden. In der Weltrangliste ist die ehemalige Nummer eins auf Platz 974 abgestürzt.

Auch Brasiliens Teenager-Sensation ist dabei

Neben Williams wurde anderem auch Brasiliens Top-Talent Joao Fonseca mit einer Wildcard bedacht. Der 18-Jährige hatte am vergangenen Sonntag das Sandplatzturnier in Buenos Aires gewonnen, ehe er beim Heimturnier in Rio de Janeiro in der ersten Runde ausschied.