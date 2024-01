Turnier in London

Michael van Gerwen ist bei der Darts-WM in London ausgeschieden.

London - Michael van Gerwen hat sich nach der erneuten Enttäuschung bei der Darts-WM über die sozialen Medien geäußert.

„Unglaublich. Das ist nicht der Weg, wie ich in 2024 starten wollte. Ich habe mein A-Game nicht erreicht, diese Niederlage trifft mich hart“, schrieb der 34 Jahre alte Niederländer auf X, vormals Twitter. Van Gerwen verlor zuvor vollkommen überraschend sein Viertelfinale gegen Englands Scott Williams mit 3:5.

Es ist die fünfte aufeinanderfolgende Weltmeisterschaft, in der van Gerwen nicht die Trophäe gewinnt. Seine bisherigen Titel holte er 2014, 2017 und 2019. Dabei erinnerte van Gerwen diesmal in den ersten Runden wieder an seine frühere Dominanz. Die ersten drei Partien gegen den Iren Keane Barry (3:0), den Niederländer Richard Veenstra (4:0) und Englands Mitfavorit Stephen Bunting (4:0) liefen problemlos.

„Michael ist der beste Spieler unserer Generation. Ihn auf dieser Bühne besiegt zu haben, ist verrückt“, sagte Überraschungssieger Williams. Dieser hatte zuvor auch schon die Gesetzten Danny Noppert (Niederlande), Martin Schindler (Deutschland) sowie Australiens Damon Heta bezwungen.