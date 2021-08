US-Wasserballerinnen gewinnen Gold

Tokio - Die Wasserballerinnen aus den USA haben die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen.

Die Amerikanerinnen besiegten Spanien im Finale am Samstag im Tatsumi Water Polo Centre von Tokio mit 14:5 (4:1, 3:3, 5:0, 2:1). Beste Werferin im Team von Trainer Adam Krikorian war Madeline Musselman mit drei Toren. Für die USA war es nach den Erfolgen bei den Sommerspielen in London 2012 und vier Jahre später in Rio de Janeiro der dritte Olympiasieg in Serie.

Zuvor hatte sich Ungarn die Bronzemedaille gesichert. Die Ungarinnen setzten sich gegen das Team aus Russland mit 11:9 (2:2, 5:3, 0:3, 4:1) durch. Deutschland war beim olympischen Turnier nicht dabei.