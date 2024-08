Noah Lyles startet nach seiner Corona-Infektion nicht mehr in Paris. Seinen Kollegen missglückt die Staffel. Der Sieg geht an Kanada.

Paris - Ohne Noah Lyles hat die amerikanische Staffel über 4x100 Meter nicht in den Medaillenkampf eingreifen können. Der Olympiasieg ging in Saint-Denis an das Quartett aus Kanada in 37,50 Sekunden. Silber gewann Südafrika in 37,57 Sekunden vor der Staffel aus Großbritannien (37,61).

Die US-Sprinter verpatzten den ersten Wechsel und verschenkten damit alle Chancen auf Gold. Die Staffelstab-Übergabe von Christian Coleman auf Kenneth Bednarek missglückte komplett. Später folgte die Disqualifikation. Die USA haben zuletzt im Jahr 2000 in dieser Leichtathletik-Disziplin Gold gewonnen.

Lyles fehlt nach Corona-Infekt

Lyles hatte nach seinem 100-Meter-Olympiasieg über 200 Meter Bronze geholt. Danach hatte er öffentlich gemacht, dass er sich mit Corona infiziert hat. Nach Platz drei hinter Letsile Tebogo aus Botswana und seinem Landsmann Kenny Bednarek wurde er in einem Rollstuhl aus dem Innenraum gebracht, später trug er eine FFP2-Maske.

Ursprünglich hatte er angepeilt, auch in beiden Staffeln anzutreten und möglichst mit viermal Gold aus dem Stade de France heimzukehren. Wegen seiner Corona-Infektion wird er aber keine weiteren Rennen mehr bei den Olympischen Spielen von Paris bestreiten.