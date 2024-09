Mit seinem Sieg gegen Novak Djokovic schockte Alexei Popyrin die Tennis-Welt. Doch bei den US Open kommt für den Australier schon in der nächsten Runde das Aus.

New York - Frances Tiafoe hat den Lauf von Novak Djokovic' Bezwinger Alexei Popyrin bei den US Open gestoppt und das Viertelfinale erreicht. Der Amerikaner setzte sich mit 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 gegen den Australier durch und ist damit zum dritten Mal beim Grand-Slam-Turnier in New York unter den besten Acht.

Tiafoe bekommt es nun mit dem Bulgaren Grigor Dimitrow zu tun. „Als ich noch als Kind Bälle gegen eine Wand geschlagen habe, habe ich schon davon geträumt, auf diesem Platz zu spielen“, schwärmte der 26-Jährige beim Sieger-Interview im Arthur Ashe Stadium, der größten Tennis-Arena der Welt.

Der 25-jährige Popyrin verlor den zweiten Satz gegen Tiafoe noch trotz einer Führung von 5:3 und 40:0 bei eigenem Aufschlag und schaffte auch nach dem Gewinn des dritten Durchgangs nicht die Wende.

Popyrin hatte in der dritten Runde des Turniers völlig überraschend Djokovic bezwungen und für das früheste Aus des serbischen Superstars bei den US Open seit 2006 gesorgt.