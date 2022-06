US Open: Morikawa und Dahmen führen - Stars in Lauerstellung

Der US-Amerikaner Joel Dahmen schlägt am 13. Loch ab.

Brookline - Der zweimalige Major-Sieger Collin Morikawa und Außenseiter Joel Dahmen haben nach dem zweiten Tag der 122. US Open in Brookline die Führung übernommen.

Die beiden Golfprofis aus den USA liegen mit jeweils 135 Schlägen einen Schlag vor einer Verfolgergruppe um den Titelverteidiger Jon Rahm aus Spanien und Nordirlands Golfstar Rory McIlroy. Der Weltranglisten-Erste und Masters-Sieger Scottie Scheffler aus den USA hält nach zwei Runden mit 137 Schlägen ebenfalls Anschluss an die Spitze. Die beiden deutschen Golfer Yannik Paul und Marcel Schneider scheiterten bei ihrem ersten Auftritt bei einem Major-Turnier klar am Cut und schieden vorzeitig aus.

Auf dem schweren Par-70-Kurs des County Clubs außerhalb von Boston überzeugte am Freitag (Ortszeit) vor allem der 25 Jahre alte Morikawa mit einer starken 66er-Runde. Auch der Weltranglisten-Zweite Rahm präsentierte sich in starker Form. „Ich denke, es ist gut für den Golfsport, dass die besten Spieler dort oben sind“, sagte der Spanier nach seiner Runde.

Die US Open im US-Bundesstaat Massachusetts steht ganz im Zeichen des Machtkampfs zwischen der neuen, sehr umstrittenen und von Saudi-Arabien finanzierten LIV Golf Invitational Series und der arrivierten PGA-Tour. Die US-Tour hatte alle Spieler gesperrt, die beim Auftaktturnier der LIV-Serie gestartet waren. Trotz des Disputs dürfen qualifizierte Spieler aber an der US Open teilnehmen, da diese nicht von der PGA, sondern vom amerikanischen Golfverband USGA durchgeführt wird.

Mit US-Star Phil Mickelson und dem spanischen Ryder-Cup-Helden Sergio Garcia schieden bereits zwei der prominentesten Überläufer aus. Der ehemalige Weltranglisten-Erste Dustin Johnson aus den USA, der der Star der neuen LIV-Tour ist, liegt in Brookline mit 141 Schlägen auf dem geteilten 31. Rang.