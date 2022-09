US Open: Alcaraz zieht problemlos ins Achtelfinale ein

New York - Tennisstar Carlos Alcaraz beweist bei den US Open in New York weiterhin Topform. Der 19 Jahre alte Spanier zog dank eines souveränen 6:3, 6:3, 6:3-Sieg gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby ins Achtelfinale ein.

Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres gab der Weltranglisten-Vierte bislang keinen Satz ab.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Mitfavorit Cameron Norrie. Der an Nummer Sieben gesetzte Brite setzte sich in seinem auf dem Papier schweren Drittrundenmatch gegen den hoch eingeschätzten Dänen Holger Rune glatt in drei Sätzen (7:5, 6:4, 6:1) durch.



Außerdem gewann die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien gegen die an Nummer neun gesetzte Spanierin Garbine Muguruza in einem Tie-Break-Krimi im dritten und letzten Satz (12:10). Im Achtelfinale trifft Kvitova auf die US-Amerikanerin Jessica Pegula.