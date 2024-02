Toronto - US-Medien bringen Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder kurz vor dem Ende der Transferperiode in der NBA mit einem Wechsel zu den Minnesota Timberwolves in Verbindung. Die Mannschaft steht nach der 123:129-Niederlage gegen die Chicago Bulls am Dienstagabend (Ortszeit) auf Rang drei der Western Conference und soll nach Informationen von „The Athletic“ Interesse an Schröder haben. Der Weltmeister aus Braunschweig soll dem Kader als Aufbauspieler mehr Tiefe geben. Schröder spielt seit dieser Saison für die Toronto Raptors, sein Vertrag gilt noch eine weitere Spielzeit. Das Transferfenster der NBA schließt am Donnerstag (Ortszeit).