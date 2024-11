In Spanien gibt es wieder Unwetter. Das hat auch Auswirkungen auf den Billie Jean King Cup im Tennis.

Unwetterwarnung: Tennis-Auftakt in Malaga verschoben

Malaga - Wegen einer Unwetterwarnung ist die Auftaktpartie bei der Endrunde im Billie Jean King Cup im spanischen Malaga verschoben worden. Das Duell zwischen Gastgeber Spanien und Polen soll nun statt an diesem Mittwoch am Freitag (10.00 Uhr) stattfinden.

In Spanien waren zuletzt bei heftigen Unwettern mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Neben der ganz besonders betroffenen Region Valencia hatte es auch in Andalusien große Schäden wegen Starkregens und Überflutungen gegeben. Danach hatte es heftige Kritik an den Behörden gegeben, die Menschen vor den starken Unwettern zu spät gewarnt zu haben.

Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, habe man sich entschieden, die Partie Spanien gegen Polen zu verschieben, hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter. Die deutsche Mannschaft startet am Freitag (17.00 Uhr) gegen Großbritannien in die Finalrunde.