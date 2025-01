Die Australian Open wurden am Starttag wegen Unwetters unterbrochen.

Melbourne - Das Unwetter zum Start der Australian Open hat den Spielplan kräftig durcheinander gewirbelt. Das Erstrunden-Match der Dortmunder Tennisspielerin Jule Niemeier gegen die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska wurde für Sonntag gestrichen und wird vermutlich am Montag nachgeholt.

Das Auftakt-Match von Tatjana Maria aus Bad Saulgau gegen die Amerikanerin Bernarda Pera musste nach 51 Minuten beim Stand von 6:6 im ersten Satz unterbrochen werden. Die Organisatoren teilten mit, dass mit einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf den nicht überdachten Plätzen nicht vor 17.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr MEZ) zu rechnen ist.

Nur rund eine Stunde nach dem Start der Australian Open hatte Gewitter und Starkregen eingesetzt, was ein Spielen auf den Außenplätzen verhinderte. Die in den drei überdachten Stadien Rod Laver Arena, Margaret Court Arena und John Cain Arena angesetzten Duelle konnten ungeachtet der äußeren Bedingungen stattfinden. Das betrifft auch das Auftakt-Match von Alexander Zverev gegen den Franzosen Lucas Pouille in der Rod Laver Arena (10.30 Uhr MEZ/Eurosport).

Topstars flüchten in die Halle

Die Zuschauer auf der Anlage im Melbourne Park versuchten, unter größeren Sonnenschirmen Schutz vor dem starken Regen zu finden. Zwischendurch ertönte auch ohrenbetäubender Donnerschlag.

Das Unwetter zwang auch die Topstars Jannik Sinner und Carlos Alcaraz zum Umzug in die Halle. Der Italiener und der Spanier trainierten auf engstem Raum direkt nebeneinander, wie ein Video des Veranstalters auf der Plattform X zeigte. Beide bestreiten am Montag ihre Erstrunden-Matches.