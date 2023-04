Hamburg/Köln - Beim europäischen League-of-Legends-Turnier EMEA Masters stehen beide deutschen Teilnehmer in den Playoffs. Unicorns of Love: Sexy Edition und SK Gaming Prime siegten beide gegen andere regionale Meisterteams.

„Die erste Hälfte war etwas enttäuschend für uns. Jetzt fühlen wir uns besser, weil wir zeigen konnten, was in uns steckt“, sagte Unicorns-Botlander Johannes „Fun K3y“ Werner im Interview nach dem dritten Gruppenspiel. „Es gibt keinen, den wir nicht schlagen können. Aber auf SK möchte ich erst später treffen.“

In die zweite Hälfte der Gruppenphase starteten die Prime-League-Finalisten mit unterschiedlichen Vorzeichen. Unicorns of Love hatte am ersten Spieltag nur gegen LDLC OL verloren. Am Freitag blieb der deutsche Meister dann ungeschlagen und holte drei Siege. Gegen den französischen Meister gelang die Revanche nicht nur im Rückspiel, sondern auch im Tiebreaker um den Gruppensieg.

SK stand nach nur einem Sieg in der Hinrunde bereits unter Druck. Ein besserer zweiter Spieltag mit einem Sieg gegen den nordischen Meister Riddle sicherte dem Team jedoch den zweiten Platz und damit den Einzug ins Viertelfinale.