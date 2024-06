London - Die britische Bahnrad-Olympiasiegerin Katie Archibald hat sich bei einem Unfall im Garten schwer verletzt und wird deswegen bei den Olympischen Spielen in Paris fehlen. Sie sei am Dienstag über eine Stufe gestolpert, schrieb die 30-Jährige bei Instagram neben einem Foto von sich im Krankenbett.

Sie habe es dabei „irgendwie geschafft, mir den Knöchel auszurenken, mir Schien- und Wadenbein zu brechen und zwei Bänder von den Knochen zu reißen“. Bei einer Operation seien ihr die Knochen wieder zusammengefügt und die Bänder befestigt worden. Sie hoffte, noch am Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen zu werden.

Archibald hatte 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Gold in der Mannschaftsverfolgung sowie fünf Jahre später in Tokio im Madison gewonnen. Im vergangenen Jahr hatte sie bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften im schottischen Glasgow ihren fünften WM-Titel geholt. Die Sommerspiele in Paris beginnen am 26. Juli.