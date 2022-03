UEFA stellt Millionenbetrag für Kinder in der Ukraine bereit

Nyon (dpa) - Die Europäische Fußball-Union UEFA stellt zur Unterstützung von Kindern in der Ukraine und deren Nachbarländern eine Million Euro über ihre Stiftung bereit.

Mit diesen Mitteln sollen Initiativen der UEFA-Mitglieder und Wohltätigkeitsorganisationen finanziert werden, wie der Verband mitteilte. Die UEFA-Stiftung stelle zudem eine Soforthilfe für ukrainische Kinder und Flüchtlinge in Höhe von 100.000 Euro bereit. Dieses Geld gehe an den Verband in Moldau, der als Grenzstaat zur Ukraine bereits mit der Flüchtlingshilfe befasst ist.

„Kinder sind gerade in Konflikten sehr verletzlich, und es ist unsere Pflicht, zum Schutz ihrer Grundrechte und ihrer Gesundheit beizutragen“, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in seiner Funktion als Stiftungsvorsitzender. „Dank der Solidarität des europäischen Fußballs und der Unterstützung unserer Partner werden wir in der Lage sein, einen Teil der Hilfe zu leisten, die diese Kinder in der Ukraine und in den Nachbarländern dringend benötigen.“