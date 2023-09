Heidelberg - Der deutsche Mehrkampfmeister Pascal Brendel hat die zweite Qualifikation der Kunstturner für die Weltmeisterschaften vom 30. September bis 8. Oktober in Antwerpen gewonnen.

Vor 1300 Zuschauern im SNP Dome von Heidelberg setzte sich der Wetzlarer mit 83,05 Punkten vor dem Olympia-Zweiten am Barren, Lukas Dauser, durch. Der Unterhachinger, der auf 82,55 Punkte kam, hatte wegen einer längeren Verletzungspause die nationalen Titelkämpfe Anfang Juli in Düsseldorf noch ausgelassen. An seinem Spezialgerät sorgte er mit 15,20 Punkten für die Tageshöchstwertung. Dritter wurde der Cottbuser Lucas Kochan, der auf 80,85 Punkte kam.

Der Hannoveraner Andreas Toba, der beim ersten Test zwei Wochen zuvor in Kienbaum gesiegt hatte, verzichtete diesmal auf einen Start. Der EM-Silbermedaillengewinner am Reck von 2021 hatte sich vor zwei Monaten das Schlüsselbein ausgekugelt und folgte einem medizinischen Rat, sich zu schonen. Toba war wie der bei der ersten Qualifikation zweitplatzierte Hallenser Nils Dunkel, der diesmal einen möglichen Podestplatz mit einem Absteiger am Barren im letzten Durchgang vergab und als Vierter 80,00 Punkte erreichte, schon vorzeitig für die WM in Belgien nominiert worden.

Dort geht es für die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) um das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die restlichen drei Athleten, die Bundestrainer Valeri Belenki zu den Titelkämpfen mitnehmen will, werden am Abend nominiert und am Sonntag offiziell verkündet. Brendel und Dauser haben dabei nach ihrem jüngsten Auftritt die besten Karten.