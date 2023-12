Die deutschen Biathletinnen können nur knapp eine Staffel aufstellen. Eine Debütantin reist kurzfristig in Tirol an. Und für die Umstände läuft es passabel.

Weltcup in Hochfilzen

Hochfilzen - Die Not-Staffel der deutschen Biathletinnen hat trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle ein achtbares Ergebnis zum Abschluss des Weltcups in Hochfilzen erzielt. Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Debütantin Maren Wiesensarter und Vanessa Voigt belegten beim Sieg von Norwegen mit 1:23 Minuten Rückstand den fünften Platz.

Zweiter wurde Schweden vor Frankreich. Beim Saisonstart in Östersund landete Deutschland noch auf dem dritten Rang. „Ich denke, wir haben trotzdem einen guten Job gemacht. Kompliment an die Mädels“, sagte Schlussläuferin Voigt in der ARD.

Besonders Wiesensarter, die zuletzt im Januar 2022 in Ruhpolding zum Einsatz gekommen war und dort beim Weltcup-Sprint Rang 63 belegt hatte, überraschte positiv. Die Nachrückerin übergab als Fünfte nach nur einem Nachlader am Schießstand an Schlussläuferin Voigt. „Ich habe einfach versucht, mein Bestes zu geben“, sagte die 28-Jährige, die erst wenige Stunden vor dem Start angekommen war.

Durch Infekt zurückgeworfen

Zuvor hatte die 19-jährige Grotian die Athletinnen des Deutschen Skiverbandes auf den zweiten Platz geführt. Nach Hettich-Walz' Schießeinlagen und insgesamt vier Nachladern fiel das Quartett zurück. „Auf der Strecke ging nicht viel“, sagte die zuletzt ebenfalls angeschlagene Hettich-Walz. „Bei mir war es zwar nur ein kleiner Infekt, aber der hat mich ganz schön zurückgeworfen.“

Die Frauen konnten indes nur antreten, weil Wiesensarter kurzfristig nach Hochfilzen beordert wurde. Denn nach Franziska Preuß und Hanna Kebinger, die wegen der Folgen einer Corona-Infektion passen mussten, meldete sich am Morgen auch Sophia Schneider mit einem Infekt ab. Anna Weidel war angeschlagen bereits aus Tirol abgereist.