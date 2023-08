Bei der EM vor zwei Jahren in Riesenbeck feierten die deutschen Springreiter Gold und Silber. In Mailand soll es jetzt wieder Edelmetall geben. Obwohl ein wichtiger Reiter fehlt.

Mailand - Die Erwartung des Bundestrainers vor der Europameisterschaft in Mailand ist hoch. „Ziel ist eine Mannschafts-Medaille“, sagte Otto Becker vor den ersten Ritten heute. Der Coach hat keinen eindeutigen Favoriten und sagte: „Die Top-Nationen liegen sehr eng zusammen.“ Team-Reiter Marcus Ehning hatte gesagt, dass Deutschland nicht zu den Favoriten zähle.

Auch die Zuversicht des Bundestrainers ist ein wenig getrübt, denn einer seiner besten Reiter ist nicht am Start. „Es tut schon weh, wenn der Europameister fehlt“, sagte Becker. Titelverteidiger André Thieme startet nicht, denn der 48-Jährige aus Plau am See musste seine Teilnahme wegen einer Verletzung seines Pferdes Chakaria absagen. Thieme und seine Stute hatten 2021 bei der EM in Riesenbeck die Goldmedaille im Einzel und Silber mit dem Team gewonnen.

Angeführt wird das deutsche Team im Ippodromo San Siro von Aachen-Sieger Marcus Ehning aus Borken mit Stargold. Weitere Mannschaftsmitglieder sind Gerrit Nieberg aus Sendenhorst mit Ben, Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Zineday. Als Einzelstarter reitet Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai.