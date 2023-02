Triathlon: Weltklasse auch bei den Frauen in Roth am Start

Die deutsche Triathletin Anne Haug ist auch in Roth am Start.

Roth - Angeführt von Vorjahressiegerin Anne Haug treten bei der Challenge Roth in diesem Jahr sämtliche Ironman-Weltmeisterinnen seit 2015 an.

Nachdem die Veranstalter schon für die Männer-Konkurrenz der Profis ein erlesenes Feld vorgestellt hatten, verkündeten sie am Donnerstag die Teilnahme der 2019er-Hawaii-Weltmeisterin Haug, der Titelträgerin des vergangenen Jahres, Chelsea Sodaro aus den USA, und der fünfmaligen Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf aus der Schweiz.

Debüt für Philipp

Zudem wird in Laura Philipp auch die Inhaberin der Ironman-Weltbestzeit an den Start über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen am 25. Juni gehen. Die 35 Jahre alte Heidelberger Triathletin wird ihr Debüt ihn Roth geben.

„Ich kann es nicht erwarten, auf dieser ikonischen Strecke zu starten“, sagte Philipp. Für die Bayreutherin Haug wird es wieder zum stimmungsvollen Heimrennen. 2021 und 2022 gewann sie in Roth und kann nun den Sieg-Hattrick schaffen. „Ihr könnt euren Augen ruhig trauen“, schrieben die Veranstalter in einem Post bei Instagram angesichts des hochkarätig besetzten Feldes.

In der Männer-Konkurrenz werden in Sebastian Kienle und Patrick Lange auch zwei deutsche Ironman-Weltmeister starten. Für Kienle, der 2014 auf Hawaii gewonnen hatte, wird es das letzte Rennen über die Langdistanz in Deutschland sein. Der 38-Jährige wird seine Karriere nach dieser Saison beenden.