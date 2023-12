Das war knapp. Weltmeister Michael Smith fliegt bei der WM in London fast raus. Nun hat er ganz viel Zeit zur weiteren Vorbereitung.

London - Michael Smith pustete kräftig durch. So viel Spannung und Adrenalin hätte der Darts-Weltmeister zum Auftakt der WM in London nicht unbedingt gebraucht. Beim knappen 3:2 gegen den starken Niederländer Kevin Doets entging der „Bully Boy“ nur knapp einem sensationellen Ausscheiden am ersten Abend.

„Ich fühle mich gut. Das ist genau das Spiel, das ich gebraucht habe. Es ist super, dass ich noch weiß, wie man zurückschlägt“, sagte Smith, der zwischenzeitlich beim Stand von 1:2 kurz vor dem Scheitern stand. Im entscheidenden fünften Satz spielte er dann aber famos auf.

Nun hat der Weltranglistenerste aus England eine lange Pause bis hin zu den Weihnachtsfeiertagen. Die dritte Runde, in der er auf den Deutschen Dragutin Horvat treffen könnte, wird erst ab dem 27. Dezember ausgetragen.

„Dieses Resultat wird mir einen großen Schub in Sachen Selbstbewusstsein geben“, sagte Smith. Der 33-Jährige hat einige Tage Zeit für eine Art Trainingslager. Nach Weihnachten geht es dann zügig durch: Zwischen 27. Dezember und 3. Januar wären fünf Spiele in maximal acht Tagen zu absolvieren.