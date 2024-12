St. Moritz - Kurz vor ihrem Ski-Comeback ist US-Star Lindsey Vonn nach Aussagen ihres Trainers „jetzt eine bessere Skifahrerin“. Die 40-Jährige sei „besser ausbalanciert, als ich sie am Ende ihrer letzten Saison in Erinnerung habe“, sagte Vonns Trainer, Chris Knight, der Nachrichtenagentur AP.

2141 Tage, also fast sechs Jahre, nach ihrem bislang letzten Elite-Rennen und mit einem künstlichen Kniegelenk geht die einstige Speed-Queen an diesem Wochenende in St. Moritz bei zwei Super-G-Rennen wieder an den Start. 2019 hatte Vonn aufgehört - als Olympiasiegerin 2010, zweimalige Weltmeisterin und 82-fache Weltcup-Siegerin.

Keine Schwellungen, keine Schmerzen

Bei ihrer Rückkehr aus der Ski-Rente hatte sie zuletzt in den Super-G-Rennen in Copper Mountain, unterhalb des Weltcup-Niveaus, die Ränge 24 und 19 geholt. In den Abfahrten zuvor war sie auf die Plätze 24 und 27 gefahren.

„Sie kann noch viel härter pushen“, sagte Knight. „Sobald sie im Startgatter steht und die Startnummer anhat, wird sie natürlich so viel Gas geben, wie sie kann.“ Ihr Knie sei in einer „unglaublichen“ Form, sie habe keine Schwellungen und keine Schmerzen. Im vergangenen Februar hatte sich Vonn ein künstliches Kniegelenk einsetzen lassen.

„Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mit der Nummer 31 zu starten, um den Neuschnee von der Piste zu bekommen“, sagte Knight mit Blick auf St. Moritz. „Das beschleunigt die Sache ein wenig.“