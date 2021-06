Tour-Favorit Roglic setzt auf Team und Zeitfahren

Brest - Top-Favorit Primoz Roglic hat in der Vorbereitung auf die Tour de France den Fokus auf das Zeitfahrtraining gelegt.

„Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, wie entscheidend sie sein können und dass dort große Unterschiede gemacht werden. Deshalb haben wir da viel Arbeit reingesteckt“, sagte der Radprofi aus Slowenien zwei Tage vor Beginn der 108. Frankreich-Rundfahrt.

Roglic hatte die Tour 2020 am vorletzten Tag im Zeitfahren gegen seinen Landsmann Tadej Pogacar verloren. In der am Samstag beginnenden Frankreich-Rundfahrt stehen dieses Mal zwei Zeitfahren über insgesamt 58 Kilometer auf dem Programm.

In den Bergen kann Roglic, der sein bisher letztes Rennen Ende April fuhr und danach in zwei Höhentrainingslagern war, auf starke Kletterer wie Sepp Kuss, Jonas Vingegaard, Robert Gesink und Steven Kruijswijk setzen, auch Klassiker-Spezialist Wout van Aert wird eine wichtige Rolle spielen. Zudem soll ihn Tony Martin aus dem Wind halten. „Wir sind mit einem superstarken Team hier und sind bereit“, sagte der 31-Jährige.