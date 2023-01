Tour Down Under: Regen bremst Schachmann

Adelaide - Die Folgen eines heftigen Regens im südaustralischen Adelaide haben Maximilian Schachmann zum Auftakt der neuen Radsport-Saison ausgebremst.

Der 29-Jährige belegte beim Prolog über 5,5 Kilometer in Adelaide Platz 44, er musste den verwinkelten Kurs dabei wie ein Großteil der Profis auf nasser Straße absolvieren.

Den Sieg sicherte sich der bei trockener Straße gestartete Italiener Alberto Bettiol mit acht Sekunden Vorsprung vor dem US-Amerikaner Magnus Sheffield. Ein beachtliches Resultat im auf Straßenrädern ausgetragenen Prolog erreichte der junge Tübinger Marius Mayrhofer als Siebter, Jannik Steimle belegte Rang acht.

Die erste Etappe am Mittwoch über 149,9 Kilometer mit Start und Ziel in Tanunda wird wohl etwas für die Sprinter. Die Tour endet nach fünf Etappen am Sonntag auf dem Mount Lofty östlich von Adelaide. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war das Rennen in den vergangenen beiden Jahren nicht im Rahmen der WorldTour ausgetragen worden. Titelverteidiger Richie Porte hat mittlerweile seine Karriere beendet.