Jonas Vingegaard aus Dänemark und Tadej Pogacar aus Slowenien überqueren die Ziellinie in Saint-Gervais Mont-Blanc.

Passy - Rad-Superstar Tadej Pogacar erfreut sich am Zweikampf mit Rivale Jonas Vingegaard bei der Tour de France. „Ich genieße diesen Kampf gegen ihn das dritte Jahr in Folge. Es ist ein tolles Duell“, sagte der 24 Jahre alte zweimalige Tour-Sieger am Montag, als für die Profis der zweite Ruhetag bei der Frankreich-Rundfahrt anstand. Pogacar gewann diese 2020 und 2021, Vingegaard 2022.

Beide Ausnahmefahrer begegnen sich öffentlich respektvoll. „Wir treiben uns gegenseitig an, auch um uns selbst weiterzuentwickeln“, sagte Pogacar. Er könne nicht sagen, wer von beiden derzeit der psychologisch stärkere sei. Bei noch sechs verbleibenden Etappen bis zum Ende der diesjährigen Tour in Paris liegt der Slowene nur zehn Sekunden hinter dem dänischen Titelverteidiger Vingegaard.