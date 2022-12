Titelverteidiger Wright: „Wahre Nummer eins bin ich“

Geht selbstbewusst in die Darts-WM: Titelverteidiger Peter Wright.

London (dpa) - Darts-Weltmeister Peter Wright aus Schottland geht mit riesigem Selbstbewusstsein in die anstehende WM in London.

„Die wahre Nummer eins bin ich, Gerwyn ist eine andere Nummer eins. Ich spiele nicht für diesen Status, sondern um bestmöglich Darts zu spielen. Ich weiß ja, dass ich zum Start des nächsten Jahres die Nummer eins bin, weil ich wieder Weltmeister werde“, sagte Wright der Deutschen Presse-Agentur. Sein Rivale Gerwyn Price aus Wales ist derzeit der Primus, kann aber beim Turnier im Alexandra Palace abgelöst werden.

Der 52 Jahre alte Wright hält es für wichtig, dass es in der Szene keinen Dominator gibt, wie es lange Zeit Michael van Gerwen war. „Das ist richtig gut für Darts, dass nicht ein Spieler vorneweg rennt und alle Turniere gewinnt. Das macht unseren Sport attraktiver“, sagte der für seine bunten Frisuren und Klamotten bekannte Paradiesvogel mit dem Spitznamen „Snakebite“ (Schlangenbiss). Es gehe aber nicht nur um Wright, Price und van Gerwen, stellte der Schotte klar. „Sondern um zehn weitere, die auch die WM gewinnen können.“ Wright ist am späten Donnerstagabend direkt in seinem Auftaktmatch gefordert.