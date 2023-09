Titelkämpfe in Schweden

Malmö - Das deutsche Tischtennis-Nationalteam der Frauen hat zum 18. Mal das Halbfinale einer Mannschafts-EM erreicht.

Die achtmaligen Europameisterinnen gewannen im Viertelfinale mit 3:0 gegen Italien. Der nächste Gegner am Samstag wird zwischen den Gastgeberinnen aus Schweden sowie Portugal ermittelt.

Die Weltranglisten-Zehnte Ying Han brachte das deutsche Team in Malmö gegen Italien in Führung. Die 40-Jährige vom polnischen Club KTS Tarnobrzeg hatte am Vortag beim ebenso klaren 3:0-Sieg gegen die Ukraine noch wegen muskulärer Probleme gefehlt. Die beiden anderen Punkte holten Nina Mittelham und Xiaona Shan (beide TTC Berlin Eastside).

Titelverteidiger Deutschland und Rumänien sind die beiden großen Favoriten dieses Turniers. Im EM-Finale 2021 siegte das deutsche Team. Beim Finale der European Games in Krakau setzten sich im Juli die Rumäninnen durch. Nur die neuen Team-Europameisterinnen qualifizieren sich direkt für den Mannschafts-Wettbewerb der Olympischen Spiele 2024 in Paris.