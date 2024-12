Die New Orleans Pelicans um Daniel Theis bleiben Tabellenletzter der Western Conference in der NBA. Gegen die Sacramento Kings setzte es die dritte Niederlage in Folge.

Daniel Theis (Mitte) verlor mit den New Orleans Pelicans zum dritten Mal in Folge.

New Orleans - So hat sich Basketball-Weltmeister Daniel Theis das nicht vorgestellt: Mit den New Orleans Pelicans hat der 32 Jahre alte Nationalspieler in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA schon wieder verloren. Im Heimspiel gegen die Sacramento Kings gab es ein 109:111. Für das Schlusslicht der Western Conference war es dritte Pleite in Folge. Die bisherige Saisonbilanz: 5:21.

Die Pelicans hatten in den Schlusssekunden die Chance auf den Ausgleich oder gar den Sieg, doch Dejounte Murray verlor den Ball und Domantas Sabonis schnappte sich den Rebound. Der Litauer überragte für die Kings mit 32 Punkten und 20 Rebounds.



Theis kam in 14:24 Minuten Spielzeit auf sieben Punkte, zwei Rebounds, zwei Assists und einen Steal. Er war im Juli nach New Orleans gewechselt.