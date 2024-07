Gevrey-Chambertin - Bei der persönlichen Triumphfahrt von Julien Bernard beim Einzelzeitfahren der Tour de France hat der Radsport-Weltverband keinen Spaß verstanden. Die UCI belegte den Franzosen für unangemessenes Verhalten während des Rennens und Schädigung des Image des Sports mit einer Geldstrafe von 200 Schweizer Franken.

Bernard war beim Anstieg in Curley unweit seiner Heimat in Dijon entfernt jubelnd durch tausende Fans gefahren, die ihn mit unzähligen Plakaten begeistert gefeiert hatten. Am Ende des Spaliers blieb der Radprofi bei seiner Frau und seinem Sohn stehen und gab ihr einen Kuss. Anschließend setzte Bernard, der in der Gesamtwertung keine Rolle spielt, seine Fahrt fort.

„Ich würde die 200 Franken jederzeit wieder zahlen, um diesen Moment noch einmal zu erleben. Ich wusste, dass meine Frau und meine Freunde irgendetwas am Anstieg organisieren würden. Es war ein traumhafter Moment. Ich habe es genossen“, sagte der 32-Jährige.