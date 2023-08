Abu Dhabi - Die hochkarätigen WM-Testspiele gegen Griechenland und USA haben für Deutschlands Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert nur begrenzte Aussagekraft. „Für mich ist es nur ein Freundschaftsspiel. Wir wollen besser werden mit jedem Spiel. Das Ergebnis ist nicht das wichtigste. Wichtiger ist, wie wir zusammen spielen“, sagte Herbert in Abu Dhabi der Deutschen Presse-Agentur. Der 64-Jährige hatte schon vor über einer Woche sein Aufgebot auf zwölf Profis reduziert. Angeführt wird das Team von den vier NBA-Profis Dennis Schröder, Daniel Theis, Moritz Wagner und Franz Wagner.

Am Persischen Golf sollen die Topgegner unterschiedliche Spielstile vor der WM-Vorrunde ab 25. August in Okinawa simulieren. „Die USA sind sehr physisch und sehr talentiert. Griechenland ist ein klassisches europäisches Team. Das sind zwei komplett unterschiedliche Spielarten“, sagte Herbert, dessen Team bislang drei WM-Testspiele gewonnen und nur gegen Kanada beim Supercup in Hamburg einmal verloren hat.

Die Profis um Kapitän Schröder sind in den Tagen von Abu Dhabi zuversichtlich. „Wir sind ziemlich weit. Die nächsten zwei Spiele sind super Vorbereitungsspiele“, sagte Theis. Moritz Wagner sagte: „Ich glaube, wir sind an einem sehr guten Punkt mental.“ In der WM-Vorrunde warten Co-Gastgeber Japan, Mitfavorit Australien und Finnland auf das deutsche Team. Nur die beiden besten Teams schaffen es in die Zwischenrunde, die ebenfalls in Okinawa stattfindet. Die Endrunde ab dem Viertelfinale steigt dann in Manila.