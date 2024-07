Eröffnungsfeier in Paris

Wird bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris die US-Fahne tragen: Tennisstar Coco Gauff.

Paris - Tennisspielerin Coco Gauff wird gemeinsam mit Basketball-Superstar LeBron James bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris die Fahne der USA tragen. Die 20-Jährige ist der erste amerikanische Tennisprofi, dem diese Ehre zuteilwird, wie das Team USA mitteilte. Gauff ist aktuell die Nummer zwei der Weltrangliste und gehört bei den Spielen in Frankreich zu den Titelanwärterinnen. Ihr bislang größter Erfolg ist der Gewinn der US Open 2023.

Dass der zweimalige Olympia-Goldmedaillengewinner James am Freitag die Fahne tragen wird, hatten die Amerikaner schon zuvor mitgeteilt. Der 39-Jährige von den Los Angeles Lakers triumphierte mit den US-Basketballern bereits bei den Spielen 2008 und 2012. Die Sommerspiele von Paris werden am Freitag eröffnet.