Carlos Alcaraz lässt sich für jeden ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Titel ein besonderes Tattoo stechen. Nun gab er bekannt, welches Motiv es beim Sieg in Melbourne wäre.

Carlos Alcaraz will sich im Falle eines Australian-Open-Triumphs ein ungewöhnliches Tattoo stechen lassen

Melbourne - Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat nach seinem Achtelfinal-Einzug das ungewöhnliche Tattoo-Motiv im Falle eines Titels bei den Australian Open enthüllt. „Es ist ein Känguru, das ist sicher“, sagte der 21-Jährige lächelnd.

Alcaraz hat sich bislang nach jedem seiner Premieren-Triumphe bei den Grand-Slam-Turnieren ein Tattoo stechen lassen. Zuerst das Datum seines Sieges bei den US Open 2022, dann eine Erdbeere als Symbol für den Rasenklassiker in Wimbledon, den er 2023 und 2024 gewann. Und im Vorjahr den Eiffelturm nach seinem Finalsieg gegen Alexander Zverev bei den French Open in Paris.

Bis zum vierten Tattoo muss Alcaraz in Melbourne aber noch viermal gewinnen. Beim 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2-Sieg in der dritten Runde gegen den Portugiesen Nuno Borges gab er erstmals im Turnierverlauf einen Satz ab.