Tennisprofi Zverev verpasst Viertelfinale in Paris-Bercy

Alexander Zverev unterlag Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen.

Paris - Tennisprofi Alexander Zverev ist beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy im Achtelfinale ausgeschieden.

Der Olympiasieger verlor sein Drittrunden-Spiel gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:7 (2:7), 4:6 und verpasste damit wichtige Punkte im Kampf um die Teilnahme an den ATP Finals Mitte November in Turin. Für Zverev war es bereits die 13. Niederlage im 15. Match gegen einen Top-Ten-Spieler in diesem Jahr.

Wenige Stunden später flog auch Daniel Altmaier raus: Er unterlag dem von Tennis-Ikone Boris Becker trainierten Dänen Holger Rune 3:6, 3:6 und verpasste so ebenfalls das Viertelfinale.

Kein guter Start

Einen Tag nach seinem 3,5-Stunden-Match gegen den Franzosen Ugo Humbert erwischte Zverev keinen guten Start. Gleich sein erstes Aufschlagspiel gab er ab. Mit einem gewonnenen Break zum 4:5 rettete sich der Deutsche in den Tiebreak, den Tsitsipas aber klar bestimmte. Auch im zweiten Satz traf der Weltranglisten-Sechste aus Griechenland, der sich im ersten Durchgang von seinem Physiotherapeuten am rechten Bein behandeln ließ, oft die besseren Entscheidungen.

Dem 25 Jahre alten Altmaier aus Kempen brachte die zusätzliche Pause in der zweiten Runde, als er von einer verletzungsbedingten Absage des US-Amerikaners Taylor Fritz profitierte, gegen Rune nichts. In 1:20 Stunden verlor er glatt in zwei Sätzen. Im ersten Satz holte Rune das erste Break zum 4:3, im zweiten Satz gelang dem Dänen mit dem Break zum 5:3 der vorentscheidende Schritt zum Sieg.