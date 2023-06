Paris - Tennisprofi Tim Pütz ist nur noch zwei Siege von seinem ersten Titel im Mixed bei einem Grand-Slam-Turnier entfernt. Der 35 Jahre alte Davis-Cup-Spieler erreichte bei den French Open mit Miyu Kato das Halbfinale und nahm anschließend seine weinende japanische Spielpartnerin in den Arm.

Kato hatte am Sonntag in ihrem Damen-Doppel ein Ballmädchen mit einem Ball getroffen und war dafür disqualifiziert worden. Auf dem Platz und auch via Twitter hatte sie sich für die unabsichtliche Aktion emotional entschuldigt.

Das Duo Pütz und Kato bezwang Luisa Stefani und Rafael Matos aus Brasilien mit 7:6 (7:5), 6:2. Pütz verwandelte den Matchball per Vorhandvolley. Der Frankfurter ist beim Sandplatzklassiker in Paris auch noch im Doppel dabei. Mit Kevin Krawietz steht er im Viertelfinale gegen Ivan Dodig aus Kroatien und den Amerikaner Austin Krajicek vor einer schwierigen Aufgabe.