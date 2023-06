Berlin - Die britische Tennisspielerin Emma Raducanu hat sich von ihrem deutschen Trainer Sebastian Sachs getrennt.

„Ich habe Sebs Coaching und die Zusammenarbeit wirklich genossen. Leider haben die Umstände es für uns beide unmöglich gemacht, jetzt weiterzumachen, und wir haben beschlossen, uns zu trennen“, schrieb die 20-Jährige beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Raducanu hatte den ehemaligen deutschen Spieler erst Mitte Dezember als Coach verpflichtet. Sachs war nach Nigel Sears, Andrew Richardson, Torben Beltz und Dmitri Tursunow ihr fünfter Trainer in zwei Jahren. Auch der ebenfalls deutsche Trainer Beltz, langjähriger Coach von Angelique Kerber, hatte bis April 2022 nur ein knappes halbes Jahr mit Raducanu gearbeitet.

Wegen Handverletzung nicht bei French Open

Derzeit ist die US-Open-Siegerin von 2021 verletzt und fehlt daher auch bei den aktuell stattfindenden French Open in Paris. Nach einer Operation an den Handgelenken und am Knöchel könnte Raducanu den Großteil der Saison verpassen. Ihr bislang letztes Match bestritt die Britin im April in Stuttgart, als sie in der ersten Runde der Lettin Jelena Ostapenko unterlag.