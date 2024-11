In Italien ist ein Hype um den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner entstanden. Seine Heimat bleibt Austragungsland für den Jahresabschluss.

Tennis-Saisonfinale bleibt bis 2030 in Italien

Turin - Das Tennis-Saisonfinale wird auch über 2025 hinaus in Italien ausgetragen. Für fünf weitere Jahre und damit bis 2030 werde Italien Austragungsland der ATP Finals bleiben, teilte die Profiorganisation nach dem Finalsieg von Jannik Sinner in Turin mit. Um den italienischen Weltranglisten-Ersten Sinner, der sich im Endspiel mit 6:4, 6:4 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz durchsetzte, ist in seiner Heimat ein Hype ausgebrochen.

Seit 2021 findet das Jahresendturnier in Turin statt, nachdem es zuvor zwölf Jahre in London ausgetragen wurde. Die Vereinbarung gilt bis 2025. Ob das Turnier ab 2026 umziehen wird, teilte die ATP nicht mit. Die Standortoptionen würden derzeit geprüft und Neuigkeiten bei gegebener Zeit bekanntgegeben, hieß es. Zuletzt gab es Spekulationen über einen Wechsel nach Mailand. In diesem Jahr war der Jahresabschluss mit 15,25 Millionen US-Dollar dotiert.